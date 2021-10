L'Inter di Simone Inzaghi porta avanti le buone abitudini e si conferma squadra pericolosissima da situazioni di palla inattiva. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



“L ’Inter sa usare la testa. Sono già 7, infatti, i gol segnati con un’inzuccata dai giocatori nerazzurri in questo campionato. Considerando che sono state disputate solo 7 giornate, significa che un’incornata vincente arriva in media ad ogni turno. Proseguendo di questo passo, si arriverebbe a quota 38 a fine torneo: una cifra stratosferica e, proprio per questo motivo, difficilmente realizzabile. Ma per tutta l’annata resterà una specialità della casa, come peraltro è accaduto anche nelle ultime due stagioni. L’Inter, infatti, ha sempre primeggiato in questa speciale classifica anche in passato. Nel 2020/21, ad esempio, con un totale di 14 centri, alla pari della Juventus. Mentre, nel 2019/20, con 20, staccando nettamente l’Atalanta ferma a 14”.