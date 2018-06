Dopo Nainggolan ecco Dembélé. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista belga possa portare in nerazzurro anche il connazionale del Tottenham.



“Il quattro tira il cinque, se poi i due sono amici e il minimo comune denominatore ha testa lucida e idee chiare, tanto meglio. Radja Nainggolan è dell’Inter e chiama l’altro belga Mousa Dembélé: i nerazzurri non fanno neppure in tempo ad accogliere il quarto acquisto che hanno già spianato la strada al quinto. È bene però rispettare l’ordine dei fattori, almeno dal punto di vista cronologico. Ieri Roma e Inter hanno trovato l’incastro che andavano cercando da un paio di settimane. Il Ninja si tinge la cresta di nerazzurro per 24 milioni nelle casse giallorosse oltre al cartellino del giovane Nicolò Zaniolo (sul quale l’Inter manterrà il 15% dell’eventuale futura vendita da parte della Roma) e a quello di Davide Santon, per cui Ausilio aveva in un primo tempo detto no anche per questioni di lista Uefa”.