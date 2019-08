Il futuro di Ivan Perisic all'Inter è tutt'altro che garantito. La bocciatura di Conte è stata forte e netta, sia come esterno a tutta fascia che come seconda punta nel 3-5-2 e per questo la società nerazzurra non esclude di privarsi del croato nei prossimi giorni. Finora solo il Monaco si era fatto avanti per l'ex Wolfsburg, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo una nuova pista: il ritorno in Germania.



ASSALTO BAYERN - Da una Monaco all'altra, perché proprio il Bayern è la squadra ad aver mosso i primi passi per Perisic: i bavaresi hanno chiesto informazioni all'Inter per il croato, ragionando sull'ipotesi di un prestito oneroso. Da parte della società nerazzurra, per il momento, c'è la volontà di cedere il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito, ma il primo sondaggio del Bayern è un passo importante: per Perisic si riaprono le porte della Bundesliga.