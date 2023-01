Un bel gesto della Curva Nord dell'Inter che, dopo aver esposto in curva durante Inter-Napoli uno striscione dedicato al piccolo Ryan, ricoverato all’Ospedale Gaslini di Genova dal 19 dicembre scorso con gravissime ferite, si è recata con una sua delegazione direttamente a Ventimiglia.



Lo striscione è stato consegnato nelle mani di papà Simone che, come riportato da Riviera24, ha ringraziato la delegazione nerazzurra dando appuntamento a San Siro insieme a Ryan: "Grazie ragazzi per aver pensato e strappato un sorriso al mio campione e per avermi dato lo striscione. Presto realizzerà il suo sogno di entrare a San Siro da vero protagonista e soprattutto da vero supereroe".