Giornata di vigilia per, con l'obiettivo di supportare la Fondazione che ha settembre inaugurerà la nuova sede di Dalmine (provincia di Bergamo). La giocata più bella.- Il gesto del giocatore consentirà a molte persone con disabilità di realizzare il sogno di giocare a calcio: "Abbiamo scelto di devolvere i regali del nostro matrimonio a Insuperabili - conferma la coppia - ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone.e poter seguire il progetto anche nei suoi sviluppi futuri". La testa a Milano, il cuore a Bergamo. Lì dove i due futuri sposi sono cresciuti e dove Gagliardini è esploso prima di trasferirsi all'Inter.- Il co-fondatore degli Insuperabili Davide Leonardi ha commentato così la bella iniziativa di Roberto e Nicole: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti per un gesto così importante e li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto.. In Roberto e Nicole abbiamo da subito percepito il valore umano e il reale interesse per lo sviluppo di un’attività e non il semplice apparire"- Insuperabili Onlus,. Il Progetto è nato a Torino nel settembre 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled. In questo momento, ci sono diciassette sedi Insuperabili in Italia, per un totale di oltre 650 atleti.