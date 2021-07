Ore decisive per quanto riguarda il futuro di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter ma nell'ultima stagione in prestito allo Sporting Lisbona: come vi ha raccontato negli scorsi giorni Calciomercato.com, il Benfica, dopo aver raggiunto l'intesa con il calciatore, è vicino all'ex numero 10 della nazionale portoghese.



RUI COSTA A MILANO - Nella giornata di oggi il direttore sportivo Manuel Rui Costa è infatti volato a Milano per provare a chiudere la trattativa con l'Inter in chiave cartellino, con il club nerazzurro che chiede 7,5 milioni.



LA RICHIESTA DEL BENFICA E IL PRANZO CON L'AGENTE - L'esplicita richiesta dell'allenatore Jorge Jesus ha portato l'ex fuoriclasse del Milan a incontrare per pranzo l'agente Federico Pastorello, con il quale è stato avvistato al tavolo. Dopodiché l'agente del centrocampista portoghese è arrivato nel quartier generale nerazzurro, nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, accompagnato da Rui Costa. L'affare potrebbe essere alla svolta.