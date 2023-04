Il Benfica perde un titolare per la doppia sfida contro l'Inter. Nel corso del match perso contro il Porto si è infatti infortunato l'esterno Alexander Bah, che come riportato dal club lusitano ha riportato una distorsione traumatica al ginocchio sinistro, con lesione al legamento collaterale mediale. Il calciatore salterà sicuramente il match di martedì e anche il ritorno del prossimo 19 aprile.



Il calciatore sui social ha confermato l'assenza per diverse settimane: "Che giornata di m... ieri per diversi motivi. Adesso è il momento di andare avanti e di concentrarci sul prossimo obiettivo. Grazie per tutti i messaggi, sarò fuori qualche settimana ma sarò pronto a sostenere la squadra da fuori martedì", ha concluso.