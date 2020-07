per distacco. Nelè l'unico che appare realmente a proprio agio e proprio per questo èi numeri dell'olandese nelle ultime stagioni sono impressionanti sia per quanto riguarda la fase difensiva sia per quanto concerne quella offensiva, visto che, che però nel suo club è il rigorista designato.- Considerando le ultime 4 stagioni,, dopo Nathan Aké, Sergio Ramos e Leonardo Bonucci.il suo ruolo di regista aggiunto è risultato fondamentale in più di una occasione ed è testimoniato anche dai numeri, visto chedavanti proprio a Bonucci. Tutti motivi per il quale l'olandesecon lo stesso Conte che ha messo il veto alla sua cessione.- Ilha però grande mercato ed è da tempol'Inter sa che per sostituire un profilo con la sua esperienza e il suo carisma nel 3-5-2 servirebbe spendere una fortuna, per questo sta valutandoche ha ottimi rapporti con Marotta e che chiederà un ritocco dell'ingaggio,Ma l'insostituibile De Vrij va blindato: per i gol, ma soprattutto perché non li fa subire:Può bastare.@AleDigio89