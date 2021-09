L'sta segnando come nessuno in: 15 gol in 4 partite, con il 6-1 alche ha esaltato l'ambiente nerazzurro, che sembra aver già dimenticato la tristezza del triplo addiotrascina,si è inserito subito,è già un fattore, ma Marotta e Ausilio possono sorridere anche per il futuro. Già, perché c'è un italiano, dell'Inter, che segna tanto in Serie B, ha segnato tanto in Olanda, ed è il miglior bomber italiano del 2021: Simone Mulattieri.Meglio di Immobile e di Insigne, freschi campioni d'Europa; meglio di Massimo Coda, storico goleador della Serie B, meglio di tutti insomma, dalla A alla C, nessuno come il classe 2000 dell'Inter. Inter che segue anche un altro giovane attaccante: Lorenzo Lucca del Pisa, ex Palermo. E sì, c'è anche lui in top 10...10. Alessandrodel: 12 gol nel 2021 (21 partite).