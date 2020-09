Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da decidere ma il centrocampista belga ha le idee chiare. Il “Ninja” non vuole sentirsi un esubero e per questo motivo tornerebbe molto volentieri al Cagliari, ma il club di Giulini finora non è andato oltre alla richiesta di prestito, che ha irrigidito i nerazzurri, fermi sulla richiesta di circa 12 milioni di euro. La trattativa tra le parti si è bloccata a questo punto, con i sardi che al termine della finestra di mercato proveranno un'altra offensiva, nella speranza che l'Inter possa abbassare le pretese e accontentarsi di risparmiare anche solo l'ingaggio di Nainggolan.