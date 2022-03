sta attraversando un incredibile periodo di appannamento in zona gol e così, a partire da gennaio 2022, la squadra che era leader della classifica con 49 gol segnati in 19 giornate (con una media di 2,58 gol a partita) nelle successive 7 giornate è riuscita a concretizzare soltanto 6 volte in 7 gare (0,86 gol a partita). Ma cosa è successo in questo dannato, per i colori nerazzurri, 2022?che invece, nel corso dell'inizio della stagione, avevano tenuto alto il rendimento offensivo della rosa di Inzaghi.- Abbiamo analizzato 4 statistiche chiave per la produzione offensiva dei 6 centrocampisti di ruolo del centrocampo a disposizione di. Si tratta di tiri in porta, dribbling riusciti, passaggi chiave e big chance create diConfrontando i dati da inizio stagione fino al 31 dicembre 2021 e quelli a partire dall'1 gennaio 2022 fino ad oggi emerge chiaramente il calo della linea mediana nerazzurra nell'apporto in zona gol.Basti pensare al dato dei tiri in porta di, il più pericoloso finora dei nerazzurri crollato da 0,85 a 0,19 o le big chance create dapassate da 0,76 a 0,15 ogni 90 minuti. L'unico che è riuscito a mantenersi in linea con l'inizio annata sembra essere il solo(comunque in calo nelle statistiche difensive), mentre sono in crescita i dribbling e i passaggi chiave di, non il migliore fra i 6 a livello di tecnica individuale. Segnali che se c'è un reparto dove Inzaghi può e deve intervenire è principalmente quello del centrocampo.