Il Chelsea balza in pole position nella corsa per Achraf Hakimi. Il Paris Saint-Germain in questo momento si trova in una posizione più defilata per il forte esterno dell'Inter, stante la distanza tra domanda e offerta, e potrebbe decidere di virare su profili alternativi per rinforzare la corsia destra dopo la decisione di non confermare Florenzi dalla Roma.



IL RILANCIO - In questa situazione di stallo si è inserito con forza il club campione d'Europa che, incassato lo scarso gradimento dei nerazzurri e del neo-tecnico Simone Inzaghi per l'opzione Emerson Palmieri come contropartita tecnica, ha messo sul piatto un giocatore decisamente più apprezzato come lo spagnolo Marcos Alonso. In questo momento, il Chelsea ha rilanciato con forza, offrendo anche 60 milioni di euro cash, e guadagnando così un vantaggio sul PSG. Il futuro di Hakimi potrebbe parlare in inglese.