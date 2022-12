Archiviati i Mondiali, stanno tornando tutti i campionati nazionali, in vista poi della ripresa anche in Champions League. A febbraio l'Inter si giocherà il passaggio ai quarti di finale contro il Porto. I biancazzurri sono tornati in campo ieri battendo facilmente l'Arouca 5-1. Nei padroni di casa ancora una volta il protagonista è stato Mehdi Taremi, attaccante iraniano autore di una tripletta. Con questi 3 gol, segnati in poco più di mezz'ora, il bomber sale a 18 centri in 23 partite stagionali. Numeri che non fanno stare tranquillo Simone Inzaghi.