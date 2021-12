Questo il comunicato da parte dell'Inter dopo la perquisizione della Guardia di Finanza in sede: "FC Internazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019.



La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze.



I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili.



Nessun tesserato dell'Inter è indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della Procura, si tratta di indagini preliminari".