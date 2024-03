Inter, il comunicato ufficiale sulle condizioni di de Vrij e Sommer

Stefan de Vrij e Yann Sommer si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali che hanno fatto chiarezza sul loro stato di salute dopo gli infortuni patiti in Nazionale. Per il portiere svizzero si tratta di una distorsione alla caviglia destra, non ci sono danni a carico dell’articolazione e il suo rientro dovrebbe prevedere tempi brevi. Per de Vrij, invece, un risentimento muscolare all’adduttore della cosci destra che sicuramente lo terrà fuori per la prossima partita di campionato contro l’Empoli. A seguire il comunicato ufficiale diramato dall’Inter.

IL COMUNICATO - “Yann Sommer e Stefan De Vrij si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero.Risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese che sarà rivalutato tra qualche giorno”.