Inter, Sommer ko in nazionale: costretto al cambio in Danimarca-Svizzera

L'Inter è in ansia per Yann Sommer. Il portiere nerazzurro è partito titolare tra i pali della sua nazionale nell'amichevole tra Danimarca e Svizzera, ma nel finale del primo tempo ha dovuto lasciare il campo per infortunio: al 37' si è fatto male alla caviglia ed è stato costretto al cambio, al suo posto è entrato Mvogo del Lorient. Le condizioni di Sommer saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della nazionale svizzera, per capire entità dell'infortunio e tempo di recupero.



In aggiornamento