In vista del mercato di gennaio l'Inter si sta guardando in torno a caccia di un difensore, così l'ex nerazzurro Riccardo Ferri suggerisce un nome: "Izzo del Torino piace molto. Anche se poi, in caso di eventuale arrivo all'Inter, dovrà confrontarsi con una realtà diversa, altre pressioni e responsabilità - ha detto a Tuttosport - Deve venire qui e dimostrare di valere quanto e più degli altri per prendersi una maglia da titolare. Non so se potrà essere lui l'acquisto di gennaio, sicuramente con la stagione lunga e tre competizioni servono giocatori capaci di calarsi nella realtà Inter e che siano pronti fisicamente. E Izzo ha già dimostrato di fare il suo ruolo con determinazione.



DIFESA - "La difesa dell'Inter rimane comunque quella invidiata da tutti, perché giocatori come Bastoni, Skriniar e de Vrij non ce li ha nessuno. Se vediamo i reparti di Juve e Milan, penso che i difensori nerazzurri farebbero i titolari anche lì. Forse, ad oggi, se la giocano solo con Tomori e con Koulibaly.