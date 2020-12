Il deludente pareggio interno per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha sancito l’eliminazione dell’Inter dall’Europa: niente ottavi di finale di Champions League, né la magra consolazione di una retrocessione in Europa League. Un fallimento che brucia in casa nerazzurra ma che, rovescio della medaglia, potrebbe lanciare i ragazzi di Antonio Conte verso lo scudetto, unico obiettivo rimasto insieme alla Coppa Italia. All’eventualità, riferisce Agipronews, credono i trader, che vedono l’Inter favorita per il successo finale in Serie A. L’uscita di scena dal palcoscenico europeo, infatti, garantirà ai nerazzurri un calendario più snello (unica tra le prime a non avere competizioni extra), tanto che la quota per il tricolore è in lavagna a 3,10. Segue a ruota la Juventus con 3,50, mentre Milan (4,00) e Napoli (6,50) rimangono in agguato, ma più distanti. Outsider per la corsa scudetto anche l’Atalanta (23,00) e la Roma (26,00). Quote alte, invece, per Lazio (41,00) e Sassuolo (101,00).