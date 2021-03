Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, parla delle convocazioni in conferenza stampa: "Mi aspetto che oggi tutti i giocatori che ho convocato vengano a Zagabria, anche Brozovic e Perisic. Rebic ha abbandonato per infortunio, così come Bruno Petkovic che ha un problema alla spalla. Mi aspetto che tutti siano motivati e seri" le parole riportate da tportal.hr.