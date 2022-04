Il ritorno a Londra non è andato come sperava e ora tornano ad addensarsi nubi sul futuro di Romelu Lukaku. Nonostante il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel abbia provato a smorzare i toni, ribadendo l'importanza dell'ex Inter nei piani dei Blues e, soprattutto, l'impossibilità di cedere e acquistare per le note vicende societarie, il centravanti belga non chiude all'idea di cambiare aria in estate e il sogno nel cassetto è quello di tornare nella Milano nerazzurra, anche a costo di ridursi l'ingaggio. Ma per un Tuchel che chiude all'addio, c'è un altro tecnico che getta benzina sulla vicenda: Roberto Martinez.



L'APERTURA - Il ct del Belgio infatti, in un'intervista al Sun, ha sottolineato come la prossima estate possa essere ricca di cambiamenti per i suoi giocatori. E tra questi, ci sono anche Eden Hazard e, appunto, Romelu Lukaku: "Parliamo sempre, ci sentiamo. Ci saranno molti giocatori belgi che cambieranno club o si sentiranno in modo diverso con il mercato estivo. Romelu ha bisogno di essere valutato su come si sente a settembre, come Hazard e altre pedine. Lukaku è appunto uno dei giocatori per cui l'estate potrebbe essere un grande momento per la propria carriera. Romelu ha più di 100 presenze in Nazionale e conosce a fondo il nostro ambiente, ma non giudicherò, né valuterò, le condizioni di nessun giocatore fino a dopo l'estate perché mancano ancora sette mesi al Mondiale e probabilmente entrerò nei dettagli di come si sente ogni singolo giocatore quando l'appuntamento sarà più vicino".