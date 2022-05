Questo è quello che dovranno fare, cercando di mantenere quasi inalterato il livello di competitività e non disperdere asset che in futuro potrebbero rivelarsi preziosi.anche se qualche rischio sarà necessario correrlo, scegliendo i profili da sacrificare sul mercato e quelli su cui invece l’intenderà ancora contare.rispettivamente classe 1999 e 2001. Il calciatore italiano, prodotto del vivaio nerazzurro, è arrivato a quota 13 gol in Serie A, stabilendo il suo record personale nel torneo. L’uruguaiano, invece, è a 4 gol in 14 presenza con la maglia del Brest., a meno di incredibili e inattese offerte che potrebbero anche modificare i piani.di cui i nerazzurri vorrebbero liberarsi. Al momento non ci sono ancora trattative avanzate ma a fine campionato ci si riaggiornerà in merito. Per Satriano invece qualche richiesta è già arrivata, dalla Francia sono tre i club che dopo averlo visto all’opera hanno provato a informarsi: Rennes, Lilla e Marsiglia.