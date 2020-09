Quale futuro per Andrea Pinamonti? Il centravanti ora al Genoa è al centro delle discussioni tra l’Inter e il club ligure, tanto che, nella sede nerazzurra, è arrivato il direttore sportivo del Grifone, Daniele Faggiano. Acquistato dal Genoa per 18 milioni di euro, c’è un gentleman agreement tra i due club per un possibile ritorno in nerazzurro.



Oggi si parlerà proprio del futuro del classe ’99, che viene da una stagione non semplice, fatta di 7 gol complessivi in 34 partite. La volontà è quella di trovare spazio al ragazzo, punto fermo dell’Under 21 azzurra.