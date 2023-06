Il direttore sportivo dell'Aarhus, Stig Inge Bjørnebye, ha commentato in Danimarca, ai microfoni di TipsBladet l'imminente cessione del difensore tedesco Yann Bisseck che presto diventerà un nuovo acquisto dell'Inter. Il club nerazzurro pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni di euro presente nel suo contratto.



CESSIONE? NESSUNA SORPRESA - "Il fatto che Bisseck debba essere venduto non è qualcosa che ci sorprende. Abbiamo capito da tempo che quest'estate sarebbe arrivata la cessione".



FORTE - "È molto bravo e c'è stato molto interesse per lui. Per noi si trattava solo di essere ben preparati all'eventualità. È chiaramente un vantaggio vendere i giocatori a caro prezzo. I soldi fanno bene, ma sono anche un aiuto per noi quando dobbiamo portare dei giocatori qui all'Aarhus".



CI AIUTERÀ - "Per noi è più facile convincere le persone a venire qui quando riusciamo a vendere giocatori ad altre squadre per somme importanti; è sicuramente un vantaggio e qualcosa che ci aiuterà".