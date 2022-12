Scelta di vita? Sì, ma anche sportiva. Milan Skriniar non ha ancora deciso se sacrificare una parte dei milioni che ha sul piatto con il PSG e rinnovare il contratto con l'Inter a cifre inferiori. Secondo Il Giorno, tuttavia, il dubbio più grande dello slovacco non è economico, ma sportivo. Vuole la certezza che l'Inter che verrà rimarrà competitiva in Italia e in Europa con un gruppo, quello attuale che non perderà altre pedine. Senza queste garanzie l'addio sarà la scelta più semplice.