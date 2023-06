Il futuro di Marcelo Brozovic è circondato da un alone di incertezza, da una parte il ricco contratto offerto dall’Al Nassr, dall’altra l’interesse di Xavi e del Barcellona, che stanno facendo temporeggiare il centrocampista dell’Inter. E proprio a proposito di Barcellona, c’è da dire che i catalani al momento non avrebbero le risorse economiche per trattare l’acquisto del calciatore con i nerazzurri, ma a sbloccare la questione potrebbe essere una cessione, guarda caso, proprio in Arabia. Da qualche giorno, infatti, si è diffusa la voce che vorrebbe Franck Kessie in trattativa con l’Al Ahli, pronto a versare una ventina di milioni nelle casse dei catalani per accaparrarsi il centrocampista ivoriano. Ma siamo solo alle fasi iniziali e potrebbe servire ancora molto tempo. Variabile che pesa più per l’Inter che per Brozovic.