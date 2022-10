Nonostante ci sia l'assoluta volontà da parte dell'Inter di rinnovare il contratto di Milan Skriniar, in scadenza nel 2023, le parole del presidente, Steven Zhang, fanno capire o comunque non smentiscono, che l'Inter dovrà andare incontro a una cessione importante entro il 30 giugno. Per questo, non è detto che il rinnovo con il difensore sia sinonimo di futuro ancora insieme. A riportarlo è il Corriere dello Sport.