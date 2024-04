Inter, il futuro di Stankovic tra Sampdoria ed Empoli

Il nome di Filip Stankovic, portiere di proprietà dell'Inter in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria, è destinato a essere al centro di alcune voci di mercato durante la prossima estate. Da una parte la possibilità che i blucerchiati possano acquistarlo a titolo definitivo facendo scattare l'opzione a loro favore, ma solo in caso di promozione in Serie A, dall'altra l'ipotesi che l'Inter possa esercitare poi il controriscatto, per poi valutare il da farsi, con un club della massima serie che si è già detto interessato. Secondo quanto riportato, l'Empoli si è infatti fatto avanti, anche se tutto dipenderà dalla salvezza.