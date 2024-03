Inter, Filip Stankovic para un rigore e la Sampdoria di Pirlo vince a Bari

Nella settimana dell'eliminazione dell'Inter ai rigori contro l'Atletico Madrid in Champions League, Filip Stankovic para il suo primo rigore in Italia da professionista. L'estremo difensore serbo, in prestito alla Sampdoria, a Bari ha neutralizzato il tiro dal dischetto di Sibilli al 72'. Poi a tre minuti dal novantesimo un gol di Kasami ha regalato la vittoria alla squadra blucerchiata allenata da Andrea Pirlo, salita in zona playoff al settimo posto in classifica con 40 punti in 30 giornate di campionato in Serie B.



Stankovic non era riuscito a parare i 5 rigori precedenti in questa stagione: prima ne aveva parati 4 nella Primavera dell'Inter e 2 in Olanda col Volendam. La Sampdoria ha un diritto di riscatto, ma nel caso in cui decida di esercitarlo l'Inter a sua volta ha un diritto di contro-riscatto.



Classe 2002, è figlio dell'ex centrocampista nerazzurro Dejan (allenatore del Ferencvaros in Ungheria) e fratello maggiore del centrocampista Aleksandar Stankovic, classe 2005. Quest'ultimo, leader della Primavera dell'Inter, è già stato convocato in prima squadra da Simone Inzaghi. Finora è sempre rimasto in panchina, ma potrebbe debuttare entro la fine del campionato di Serie A.