Il momento che sta attraversandoin campo è sicuramente uno dei migliori degli ultimi 10 anni. Già altre volte si era trovata al comando della classifica, ma mai con la sensazione, per i tifosi, che il sogno di tornare ad alzare lo scudetto potesse essere realmente alla portata.con la sempre più probabile uscita diFra i fondi di investimento che stanno spingendo di più con la proprietà cinese c'è sicuramente il ​, fondo sovrano dell'Arabia Saudita che fa capo al ​principee al dirigente ​. Secondo la stampa inglese, data l'impossibilità di trattare l'acquisto di due club calcistici in contemporanea il fondo ha mollato definitivamente i contatti per l'acquisto delin Premier League proprio per spingere sull'acquisto dell'Inter. Pif ha presentato una prima proposta per una quota di minoranza che darebbe respiro a Suning nellì'immediato per il pagamento dei debiti, ma punta ad acquisire successivamente la maggioranza del club inFra le offerte per un pacchetto di minoranza c'è anche quella del fondoda 250 milioni che però potrebbe rappresentare anche in questo caso il gancio per entrare, in collaborazione con altri partners economici, in una vera e propria mini-scalata. È invece fermo sulla valutazione da 800 milioni il fondo, il più chiacchierato fra i fondi interessati ai nerazzurri, che però sta aspettando di capire cosa vorrà fare la famiglia Zhang e, soprattutto, quanta fretta avrà di vendere le proprie quote.la propria posizione forte anche dell'incasso da 1,9 miliardi di euro incassati dallo stato cinese che ha acquistato tramite altre aziende controllate, un pacchetto di minoranza delle azioni della famiglia Zhang.per saldare le spettanze arretrate e non incorrere in sanzioni da parte dell'Uefa e questa scadenza, nonostante tutto, è già stata garantitanel risolvere questo importantissimo puzzle. I tifosi dell'Inter dovranno attendere ancora, ma per fortuna c'è il campo.