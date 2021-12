Luka Jovic potrebbe andare in prestito al Galatasaray secondo Fanatik. La punta serba classe '97 è ai margini del Real Madrid avendo giocato appena 71 minuti in questa stagione. A dare maggior seguito alla buona riuscita della trattativa ci sarebbe un indizio social dove l'ex Eintracht Francoforte avrebbe iniziato a seguire su Instagram la squadra allenata da Fatih Terim. L'attaccante dei Galacticos è stato proposto anche all'Inter nelle scorse settimane.