Né Raspadori, né Belotti e né Scamacca. L'Inter è alle prese con il problema Alexis Sanchez che potrebbe non liberare spazio salariale con un addio a gennaio e, di conseguenza, difficilmente darà margine operativo a Marotta e Ausilio per andare ad acquistare uno dei bomber italiani. E allora la pista più calda torna ad essere quella che porta a Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid e che potrà partire anche in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto prefissato.