Sembrava destinato all'Udinese, rientrando nell'operazione che dovrebbe portare Lazar Samardzic all'Inter. E invece il possibile mancato approdo del centrocampista serbo-tedesco in nerazzurro mette in dubbio anche il trasferimento in Friuli di Giovanni Fabbian.



Approfittando di questa situazione di incertezza, sul giovane centrocampista veneto provano così ad inserirsi altri club, fortemente attratti da un ragazzo capace di mettere a segno ben 8 reti nello scorso campionato di Serie B con la maglia della Reggina nella sua prima stagione da professionista.



A chiedere informazioni sul ragazzo, a cui l'Inter rinuncerebbe solamente a titolo temporaneo, ci sarebbe anche il Genoa, alla ricerca di un ultimo tassello con cui completare il proprio reparto mediano.



La concorrenza tuttavia non manca. Oltre all'Udinese, che vorrebbe provare a portare ugualmente Fabbian in bianconero indipendentemente dall'esito dell'operazione Samardzic, sul classe 2003 si stanno interessando secondo Sky Sport anche Frosinone e Bologna.