C'è anche il nome di Eddie Salcedo nella lista dei possibili rinforzi di mercato sondati dal Genoa in questa sessione di trattiva.



L'attaccante classe 2001, cresciuto proprio nel vivaio rossoblù, è attualmente di proprietà dell'Inter che la scorsa estate lo ha però girato in prestito al Bari. Lo scarso utilizzo avuto in biancorosso dal ragazzo starebbe incoraggiando il tentativo del Grifone di riportarlo temporaneamente a Genova, contando anche sulla volontà del giocatore di tornare in un ambiente che ben conosce.



Un'ipotesi che l'Inter non disdegnerebbe ma che potrebbe non trovare d'accordo il Bari, dal quale, a questo punto, sembra dipendere l'intero esito dell'operazione.