Mossa a sorpresa del Genoa nell'intricata vicenda che riguarda il futuro di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossoblù avrebbe deciso di anticipare il riscatto obbligatorio del cartellino del giovane centravanti trentino versando subito nelle casse dell'Inter i 18 milioni pattuiti in estate tra i due club.



I DETTAGLI - L'accordo originario prevedeva l'obbligo di acquisto da parte del Grifone a partire dal 1 febbraio prossimo, il giorno successivo alla chiusura del mercato invernale. Con questa mossa invece la società ligure anticipa i tempi di due settimane diventando subito proprietaria del calciatore che fino ad oggi ha vestito il rossoblù soltanto a titolo temporaneo. In questa maniera il Genoa potrà cedere il ragazzo senza dover necessariamente tener conto dell'opinione dell'Inter che peraltro continuerà a riservarsi il diritto di riacquisto sul suo cartellino finchè Pinamonti non saluterà Pegli.