Il Genoa si avvicina al difensore centrale dell'Inter Andrea Ranocchia: come appreso da Calciomercato.com, poco fa si è concluso, in un noto hotel milanese, un incontro tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi, e Tullio Tinti, l'agente del classe 1988. Da abbattere le ultime resistenze del calciatore, poi sarà un nuovo rinforzo per i liguri.