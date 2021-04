Nicola, leggenda dell'parla anche di Romelual sito ufficiale dei nerazzurri per i suoi 54 anni: "Come sarebbe stato giocare con Lukaku? Avrei fatto tantissimi gol in contropiede, pensando alle mie ripartenze e a quando parte lui, sicuramente l’avrei seguito alla grande. La forza fisica, la forza di voler andare a fare gol a tutti i costi è la cosa che lo contraddistingue ed è qualcosa che anche io ho sempre avuto pur essendo un centrocampista"."La vittoria contro la Juventus! Non a caso hanno segnato Vidal e NB, Nicolò Barella! Quella sfida è stata importante, ha dato un segnale forte. Barella mi è sempre piaciuto, già dal Cagliari, ha quella grinta, quell’aggressività positiva che avevo io, è un grande trascinatore e ha la dote più importante per me, quella di non voler arrendersi mai"."I tifosi dell’Inter per me sono emozione pura, abbiamo la fortuna di avere un rapporto speciale. Ho dato tutto per questa maglia, ci sono momenti unici che ho vissuto indossandola, dalla prima partita che feci nell’88, il derby di pre-campionato Inter-Milan, ricordo che feci un fallo a Baresi perché volevo farmi conoscere da subito, appena arrivato. Poi le finali di Coppa Uefa con Roma e Salisburgo e Inter-Napoli 2-1 a San Siro quando abbiamo vinto matematicamente lo Scudetto dei Record e ho segnato quel gol al volo anche se poi hanno dato autogol di Fusi".