Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, parla al Corriere della Sera, commentando così lo scudetto nerazzurro: "Uno scudetto meritato e importante, dopo tanti anni. Tornare a vincerlo è una gioia immensa per i giocatori, la società e i tifosi. Un’impresa. Ha un sapore speciale. Hanno messo fine al regno Juve, è qualcosa di grande, anzi dopo 11 anni è eccezionale. Lukaku e Lautaro? Ognuno ha le sue qualità. Lukaku e Lautaro sono una coppia straordinaria. Per vincere lo scudetto però devi avere un grande organico e l’Inter ce l’ha. Il tifoso si deve godere questo scudetto. Si può aprire un ciclo? Credo di sì. La rosa è grande, con due-tre rinforzi può lottare per l’Europa. Lo scudetto è un primo passo importante. L’Inter ha fatto la finale di Europa League l’anno scorso, è sulla strada giusta. Con qualche giocatore importante si può fare il salto. Avere opzioni multiple è importante per lottare su tutti i fronti. L'errore da non fare? Pensare che con questo scudetto possano stare benissimo. Devono ambire a molto di più, il prossimo obiettivo è conquistare l’Europa, tornare a vincere la Champions. L’Inter sta facendo un percorso logico per tornare storicamente dove deve stare".