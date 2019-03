Settimana prossima, nella Milano nerazzurra, si terrà un incontro tra Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, Piero Ausilio, direttore sportivo, Giovanni Gardini, Chief Football Officer, e Luciano Spalletti, per programmare quello che sarà il futuro della squadra. Una riunione tecnica nella quale verranno tracciate le linee guida della prossima campagna acquisti.



IL GRANDE SOGNO - Ci sarà sì Luciano Spalletti, ma il futuro del tecnico nerazzurro è ancora tutto da scrivere, con Conte e Sarri che restano sullo sfondo (l'ex Chelsea è in pole), ma ci saranno anche tanti nomi sul tavolo. Compreso quello di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, che per Tuttosport è il grande sogno per la mediana interista. Insieme a Godin, infatti, l'ex Siviglia porterebbe esperienza a livello internazionale, oltre che tanta qualità sulla linea mediana. L'Inter pensa sempre al vice campione del mondo, che non è così sicuro di rinnovare col Barça, che con de Jong già preso e l'obiettivo Rabiot sta ridisegnando il proprio centrocampo.