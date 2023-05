L'Inter domina con il Verona e Inzaghi fa ricorso al turnover. Come raccontato da Dazn, in vantaggio 5-0 e avendo ancora un solo cambio a disposizione, l'allenatore si è avvicinato a Lukaku e Correa. I due attaccanti erano destinati a restare in panchina per novanta minuti, ecco perché l'ex Lazio si è rivolto a loro così: "Mi dispiace, ma entra solo Asllani".