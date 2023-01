Dopo il ko in casa contro l'Empoli, l'Inter è tornata a vivere un periodo complicato con il Napoli scappato a +13. I tifosi nerazzurri però si sono stretti attorno alla squadra di Inzaghi: questo il messaggio che la Curva Nord ha voluto dare ai propri beniamini.



"GRAZIE CAMPIONI, ADESSO AVANTI TUTTA, dopo la trionfale celebrazione di un titolo a cui tenevamo molto per tutti i significati che ne hanno amplificato il valore, è tempo di riaccendere i motori. Siamo in corsa su tutti i fronti e tutte le competizioni vanno onorate col massimo impegno e con la massima ambizione fino alla fine perché noi … SIAMO L’INTER !!! Ci aspettiamo di vedere una squadra col coltello tra i denti su tutti i campi con la voglia di far bene ovunque come ci impone il blasone che rappresentiamo, AVANTI INTER, AVANTI CURVA NORD !!!"