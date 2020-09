Radja Nainggolan non è ai margini del progetto Inter, il messaggio di Conte è stato chiarissimo quando ha deciso di mandarlo in campo durante Inter-Fiorentina, quando c'era da ribaltare un risultato. Questo è quanto si apprende da Rai Sport, dove si rimanda il futuro del centrocampista belga all'ultimo giorno di mercato.



“Conte ha fatto capire che il belga non è ai margini del progetto Inter: Brozovic e Eriksen non hanno brillato e il mister ha fatto entrare il Ninja per ribaltare il risultato. La necessità del Cagliari e il fatto che il giocatore possa essere utile al tecnico rafforzano la posizione dell’Inter nella trattativa: l’impressione è che tutto si decida proprio lunedì (ultimo giorno di mercato)”.