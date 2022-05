"Nel calcio è così: appena hai un attimo di gloria, tutti ti acclamano e ti cercano. Allo stesso modo, ci vuole niente per tornare nel dimenticatoio, il tempo di qualche partita che non fai gol. Ormai ci sono abituato e neanche ci faccio più caso. Sto vivendo appieno questo momento di felicità, che dura da inizio stagione, e, credimi, non sto per niente pensando a quello che sarà. Voglio godermi questo periodo proprio perché so che torneranno giorni meno positivi, quando, come dicevo prima, cambieranno di nuovo i giudizi nei miei confronti". Ha le idee chiare Andrea Pinamonti, che si racconta così a SportWeek. L'attaccante dell'Empoli, in prestito dall'Inter, sta vivendo un'ottima stagione e sembra pronto per essere protagonista anche in una big.



INTERISMO - "La mia famiglia è interista? Completamente. Mio papà da giovane andava in curva a San Siro.