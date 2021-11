Il presente e il futuro diall’Inter rappresentano un paradosso.. Eppure,: con ottime probabilità, a luglio, Perisic non sarà più un giocatore dell’Inter.Ivan Perisic gioca nell’Inter dal 2015, quando arrivò dal Wolfsburg e, seppur con alti e bassi, è sempre stato uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della rosa nerazzurra in questi 6 anni.. Quest’ultimo gli ha insegnato a difendere, a ripiegare, a sacrificarsi ed ora Inzaghi ne sta raccogliendo i frutti e ha capito come sfruttarlo al meglio.(è anche ildella squadra dopo Brozovic e Barella secondo i dati di Sofa Score),, f(con una media di 1,3 a partita), davanti a Calhanoglu e ancora Brozovic.Nonostante l’importanza tattica che ha acquisito negli ultimi due anni, Perisic. Invece Perisic è rimasto per un ultimo anno a San Siro e Inzaghi si è ritrovato in rosa un’arma importante, un giocatore maturo e pieno di motivazioni, che in questa sua, probabilmente, ultima stagione in nerazzurro, vuole chiudere senza rimpianti. V, per far vedere che può ancora essere utile alla causa, all’Inter o, più probabilmente, altrove,. Ora che ha trovato la sua piena maturità tattica e psicologica, sarebbe un peccato se non arrivasse.