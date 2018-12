Dalle pagine della Gazzetta dello Sport si legge della diversità tra Luciano Spalletti e Rino Gattuso, che hanno scelto una linea comunicativa nettamente diversa: il rossonero evidenzia gli errori e accetta le critiche, mentre il nerazzurro passa al contrattacco. Questo è quanto scrive la Rosea circa il tecnico toscano.“Sulla sponda nerazzurra Spalletti ha un diverso approccio, una comunicazione aggressiva, chiama a raccolta i tifosi, cerca di alzare un muro contro presunti nemici, polemizza spesso in modo diretto o con messaggi in codice. Al mea culpa preferisce l’affondo. «Vogliono demolirci».(che deprimono). Le super sfide, non le ultime spiagge. I grandi campioni, non le mezze calzette.Le geniali mosse degli allenatori, non le scuse banali. Spalletti, accolto con entusiasmo a Milano, dopo un ottimo quarto posto è solo atteso a quel salto di qualità che fatica ad arrivare. Sarebbe molto semplice se a definire deludenti i risultati (col -14 dalla Juve) e non convincente il gioco fossero solo «i giornalisti, tifosi di altre squadre». PurtroppoSempre nei sondaggi Gazzetta il 68% ritiene sua la colpa dell’eliminazione in Champions e il 32% dei giocatori. Mentre per il 66% sbaglia a prendersela con la stampa e il 34% è d’accordo con lui sulle critiche esagerate. Spalletti è un ottimo tecnico, anche abituato a gestire grandi difficoltà «senza bisogno di essere supportato» come ha ricordato ieri con una dichiarazione un po’ scivolosa che vogliamo leggere solo come un sano moto di orgoglio.