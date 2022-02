Nicola Ventola, in un intervento alla BoboTv, critica la gestione di Lautaro: "Personalmente non mi piace, perché Lautaro sa che ogni 60 minuti viene sostituito. Allora tanto vale mettere l'altro titolare e vedere come va la partita ma non è che ogni volta deve essere sostituito. E da ex attaccante, lo dico, è una cosa mentalmente fastidiosa e inconsciamente la senti, perché hai l'ansia perché hai solo 60 minuti di tempo e non 90".