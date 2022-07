Il Monza cerca un centravanti sul mercato. Nel mirino di Galliani c'è Petagna del Napoli, ma non si molla anche sul fronte Pinamonti. Per la punta dell’Inter, reduce da un’ottima stagione in prestito all’Empoli, era già arrivata un’offerta vicina ai 15 milioni. Marotta però ne chiede 18-20, lontani anche dai 12 proposti dall’Atalanta, che sembra la squadra preferita dall’attaccante trentino.



In arrivo il portiere Sorrentino dal Pescara. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa sul taccuino del Monza ci sono i nomi di Mingueza (Barcellona), Marlon (Shakhtar Donetsk) e Samir (Watford) ex Udinese.