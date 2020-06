Non c'è stato l'ok all'inversione delle date come chiesto dai dirigenti, ma dopo ancheè comunque pronta a scendere in campo per quello che, a tutti gli effettiDomani sera al San Paolo la semifinale di ritorno della Coppa Italia metterà una volta per tutte e nero su bianco lo stato dell'arte dei lavori diper la ripresa del campionato con un grandissimo dubbio per quello che riguardaattorno a cui continuano a gravitare le voci di un futuro lontano da Milano e con la maglia deladdosso. L'Inter ha provato a stringere, ma fra parole e fatti spesso c'è un grande margine d'errore. Stesso discorso, anche se non legato al futuro, può essere fatto perper l'Inter anche per il futuro, ma protagonista in questa quarantena diche hanno fatto storcere il naso ai nerazzurri fra dichiarazioni e interviste da matita blu., da sempre bisognoso di più tempo rispetto ai compagni (data la mole muscolare). I 23 gol stagionali con 5 assist sono a tutti gli effetti il passato e davanti a sé avrà subito il test più importante della sua nuova stagione.(i gol contro il Milan sono state solo una ciliegina sulla torta) e può essere l'occasione per togliere dalla mente dei tifosi lacontro la Juve nell'ultima gara giocata. Una sorta di sliding doors, saprà prendere la porta giusta?