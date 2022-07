Certi amori non finiscono. Semplicemente ritornano, dopo giri immensi. Romelu Lukaku, dopo la firma del nuovo contratto, riabbraccia oggi il mondo Inter. Un anno dopo ricomincia da dove aveva lasciato. In meno c’è uno scudetto, quello che il Milan ha scucito all’Inter, e un ruolo di eroe indiscusso da riconquistare, dopo il trasferimento al Chelsea della scorsa estate. In più ci saranno un entusiasmo ritrovato e una coppia da ricomporre agli ordini di Simone Inzaghi.







FATTORE LAUTARO - Ad Appiano Gentile, Big Rom si prepara a riabbracciare Lautaro Martinez, partner d’attacco con cui ha costruito le fortune sue e dell’Inter di Antonio Conte. Saranno loro i due perni della squadra di Inzaghi per l’assalto alla seconda stella. I numeri dei due non hanno bisogno di troppe spiegazioni: 95 presenze in nerazzurro per il belga, con 64 gol e 16 assist; 181 le presenze per il Toro, 74 i gol e 24 gli assist. Ma è nella scorsa stagione che l’argentino è definitivamente esploso. Entrambi hanno voglia di ripetersi e stupire. L'Inter li aspetta.