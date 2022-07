sta lavorando benissimo sul mercato e ha già regalato a5 innesti che completano e potenziano una rosa che già era importante e lo potrà diventare ancora di più. Eppure,ed è stato testimoniato proprio dall'allenatore nerazzurro che, in conferenza stampa ha confermato che nper la stagione che ha fatto, che è stata ottima.E' il portiere del futuro dell'Inter, già quest'anno avrà occasioni. Ci puntiamo fortemente". Sia chiaro,, ma quanto successo l'anno scorso con Radu (e Bologna) dovrebbe aver quantomeno instillato in Inzaghio il seme delo come dice Inzaghi, nella stessa frase sono tra l'altro due termini che cozzano e cheA 26 anni, l'ex Ajax ha infatti già all'attivo 286 presenze in carriera di cui 54 in competizioni europee fra Champions ed Europa League e 30 caps con la nazionale camerunese.Insomma,, che sì, arriva da un periodo di stop legato alla squalifica per doping, mae non di fare la riserva di un portiere che da tempo è entrato nella fase calante della sua carriera.che si sono pestati i piedi fino ai rispettivi flop. Un caso che non ha proprio insegnato niente. Handanovic ripartirà ancora una volta da titolare, ancora una volta a prescindere dalle alternative a disposizione. Per riconoscenza, la parola principe nel calcio di tutti i fallimenti.