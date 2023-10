Lanel corso degli ultimi anni non ha solo riscosso titoli e successi, ma ha anche avuto un enorme pregio che va oltre le vittorie ovvero quello di formare talenti in grado di poter "vedere da vicino" il calcio dei grandi. C'è in particolare un reparto del campo, il centrocampo, che ha visto tanti gioielli emergere e rendersi protagonisti o di trasferimenti iper-milionari (Cesare Casadei) o di stagioni lontani da Appiano Gentile di altissimo valore (Giovanni Fabbian). E la tradizione sembra continuare anche in questa stagione in cui, aspettando il salto di qualità di Aleksander Stankovic (il secondo figlio di Dejan), c'è un altro talento che si sta mettendo in forte luce:nasce e cresce calcisticamente nell'hinterland milanese da una famiglia che lato padre è di chiare origini austro-tedesche. Dopo alcuni anni nell'Olginatese (la stessa società che lanciò Locatelli) arriva nel settore giovanile del, dove di anno in anno,, si fa notare per uno spiccato senso del gol. La società brianzola e quella nerazzurra sono legate da tempo da un grandissimo rapporto eDi fatto l'Inter lo compra quando era ancora un Under 14, resta in prestito nella categoria Under 15 e viene aggregato nelle giovanili nerazzurre quando entra di diritto nella categoria Under 16.Già nel corso dell'ultimo anno con il Renate,ma arrivato in nerazzurro il suo percorso muta ancora arrivando oggi adcon tempi di inserimento in area perfetti e uno spiccato senso del gol. Non è un caso, infatti, che in stagione abbia all'attivo già 3 gol e 1 assist in 8 gare fra Campionato Primavera e Youth League dove la sua marcatura con il Benfica per poco non valeva i 3 punti persi poi soltanto nel finale. Qualcuno lo definisce "un soldatino" perché sostanzialmente è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero a disposizione, con spirito di sacrifico, intelligenza tattica, capacità di posizionamento e duttilità, anche per questo (e per il percorso fatto in carriera)Un'impostazione mentale che arriva da, tutt'altro (se non addirittura l'opposto) che oppressiva e ossessionata dall'idea di fare carriera, che crede nei valori del duro lavoro, dello studio (frequenta il liceo scientifico statale con buoni voti) e dell'indipendenza.(la famiglia ha un'azienda in Toscana) ma quello che più conta èagli allenamenti della prima squadra con cui si è trovato a suo dire benissimo.in prima squadra così come nell'approdo stabile in. Il ct(presente sugli spalti di Inter-Benfica di Youth League) se ne è accorto e, non a caso, lo ha convocato per l'ultimo raduno dell'Italia Under 19.